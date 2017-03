Twaalf doden bij busongeluk in Texas

Bij een botsing tussen een busje en een pick-uptruck in de Amerikaanse staat Texas zijn twaalf mensen om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde op een snelweg bij de plaats Uvalde. In de bus zaten veertien leden van een baptistengemeente uit New Braunfels. De kerkgangers kwamen terug van een driedaagse reis. In de pick-up zat alleen de bestuurder.

Volgens lokale media is de ravage groot. Brokstukken van de twee voertuigen liggen tientallen meters verspreid over de weg. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.