Recordaantal buitenlandse studenten in Nederland

'Waardevolle bijdrage'

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij met de vele internationale studenten. "Verschillende sectoren zitten te springen om talent, zoals bijvoorbeeld de bètatechniek. We moeten als land ons best doen om buitenlandse studenten aan te trekken en te behouden. Het is fijn als ze hier na hun studie blijven, zo leveren ze een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse economie."

Geschat wordt dat 38 procent van de internationale studenten die hier een diploma halen na vijf jaar nog steeds in Nederland woont. Na tien jaar is dat zo'n 30 procent. En een geschatte 25 procent blijft hier de rest van zijn of haar leven. Volgens Nuffic draagt de brain gain van buitenlandse studenten jaarlijks zo'n anderhalf miljard euro bij aan de Nederlandse economie.