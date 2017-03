Actiedag Giro555 levert 30 miljoen op

De hulpactie van de samenwerkende hulporganisaties voor slachtoffers van de hongersnood in het Midden-Oosten en Afrika heeft tot nu toe ruim 30 miljoen euro opgeleverd. Dat werd bekendgemaakt aan het einde van de Nationale Actiedag voor Giro555.

"Wat een fantastische dag en wat een geweldige opbrengst! Nederland laat zich vandaag weer op z'n mooist zien", zegt Giro555-actievoorzitter Farah Karimi.

Heel de dag was er in radio- en tv-uitzendingen aandacht voor de hongersnood. Bekende Nederlanders zaten in een belteam en namen de telefoon op als mensen geld wilden doneren.

Een van de BN'ers was tv-presentator John Williams. Hij was erg onder de indruk van de donaties die hij binnenkreeg. "Echt te gek. Ik stond ervan te kijken hoeveel de mensen gaven. Flinke bedragen. En de vanzelfsprekendheid waarmee ze dat deden. Zo van: natuurlijk geven we geld voor de mensen die honger hebben. Ze hebben het nodig."