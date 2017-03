Fognini klopt niet fitte Nishikori in Miami

Fabio Fognini is voor de tweede keer in zijn loopbaan doorgedrongen tot de laatste vier van een masterstoernooi. De Italiaan klopte Kei Nishikori: 6-4, 6-2.

De als tweede geplaatste Japanner was verre van fit. Hij had onder meer last van zijn pols en sjokte over de baan. Toch kwam Nishikori in de eerste set van 2-5 terug tot 4-5, maar vervolgens leverde hij weer zijn opslag in.

De grillige Fognini, die in 2013 op het masterstoernooi van Monaco ook de halve finales haalde, had af en toe moeite om van het zwakke spel van Nishikori te profiteren. De Japanner strooide echter met missers, waardoor de zege van de Italiaan nooit in gevaar kwam.