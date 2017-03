Makkelie had Vilhena een gele kaart gegeven

Scheidsrechter had geel gegeven

Zijn uitleg lijkt te worden ondersteund door de verklaring van Makkelie, de scheidsrechter tijdens de wedstrijd. Hij was op verzoek van Feyenoord bij de beroepszaak aanwezig als getuige. Het incident was Makkelie tijdens de wedstrijd ontgaan, maar als hij het wel gezien had, zou hij hebben volstaan met een gele kaart.

Van Benthem dwong eerder vrijspraak of strafvermindering af voor Rick Karsdorp, Eljero Elia, Michiel Kramer (twee keer) en Simon Gustafson.