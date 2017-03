Verstappen moet tot Canada wachten op betere Renault-motor

Voor Max Verstappen zit wedijveren met Mercedes en Ferrari er waarschijnlijk ook in de komende grands prix niet in. De Renault-motor krijgt pas in juni in het Canadese Montréal, de zevende race van het seizoen, een upgrade die echt een verschil kan maken.

Op 9 april staat de Grand Prix in China op het programma en daarna volgen Bahrein (16 april), Rusland (30 april), Spanje (14 mei), Monaco (28 mei) en op 11 juni Canada. "In Barcelona moet Renault al een kleine stap zetten, maar de grootste stap moet worden gezet in Montréal", aldus Helmut Marko, adviseur van de Red Bull-renstal, tegen de Britse website Autosport.

'Moet nog veel gebeuren'

"Er is nog veel werk te doen", gaat Marko verder. "De huidige snelheid stemt ons tevreden, maar van onze kant en van de kant van Renault moet er nog veel gebeuren."