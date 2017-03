Turksen raken olympische medailles kwijt

De Turkse atletes Elvan Abeylegesse en Gamze Bulut zijn geschorst door de IAAF en raken onder meer hun olympische medailles kwijt. Het was al bekend dat beiden doping hadden gebruikt.

Abeylegesse werd bij een hertest van de dopingmonsters van de WK 2007 op het verboden middel stanozolol betrapt. Haar resultaten tussen 2007 en 2009 worden geschrapt en ze is door de IAAF voor twee jaar geschorst. Abeylegesse won bij de Spelen van 2008 zilver op de 5.000 en 10.000 meter.

Bulut wordt wegens onregelmatigheden in haar biologische paspoort voor vier jaar geschorst. Haar resultaten worden vanaf 2011 geschrapt. Op de Spelen van 2012 won ze zilver op de 1.500 meter.

Haar landgenote Asli Çakir Alptekin won het goud in Londen, maar zij raakte die titel anderhalf jaar geleden kwijt vanwege dopinggebruik.

Alptekin en Bulut waren ook de nummers één en twee op de 1.500 meter bij de EK in 2012. De Spaanse Nuria Fernandez werd toen vijfde en is nu de hoogst geklasseerde atlete uit die race die niet geschorst is vanwege doping.