VDL blaast nieuw leven in oude staalgieterijen

De Eindhovense VDL-groep gaat 5 tot 10 miljoen euro investeren in twee staalgieterijen in Limburg. Dat heeft topman Willem van der Leegte gezegd bij de opening van de gieterij VDL Castings in Heerlen.

Als onderdeel van het Finse Componenta gingen de twee gieterijen vorig jaar failliet. VDL zet ze voort onder de naam VDL Castings Weert en VDL Castings Heerlen.

Na het faillissement vorig jaar november stonden ruim 400 werknemers op straat. De staalgieterijen maken een doorstart onder de vlag van VDL. Nu werken er weer zo'n 135 mensen. VDL verwacht dat dat er aan het eind van het jaar alweer zo'n 300 tot 400 zijn.

Auto-industrie

De ijzergieterijen maken onder meer onderdelen voor Volvo, MAN, Catapilar en Scania. Daarnaast gaan de gieterijen ook onderdelen leveren aan andere VDL-bedrijven die bijvoorbeeld bussen maken.

VDL denkt dat dit soort industrieën voldoende toekomst heeft in Nederland. "Deze gieterijen zijn wat verouderd, maar we gaan hier investeren, robotiseren en zorgen dat onze mensen sneller en slimmer kunnen produceren", zegt Van der Leegte. "Dan kunnen wij prima de concurrentie aan met Oost-Europa, Turkije en Azië."'

Maakindustrie

De maakindustrie in Nederland werd de afgelopen jaren steeds kleiner, maar die trend lijkt gestopt. Volgens ondernemersorganisatie FME-CWM draagt de maakindustrie zo'n 13 procent bij aan het bruto binnenlands product (bbp). En dat is al een tijdje stabiel. Deels komt dat omdat sommige bedrijven productie terughalen. Zo verplaatste Philips een fabriek voor scheerapparaten van China naar Drachten.

"Tien procent van de industrie denkt erover om productie terug te halen naar Nederland", zegt FME-CWM-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink/ "Dat is ook kansrijk als we zorgen voor lagere belasting op innovatie en goed opgeleid personeel. Dan kan Nederland ook met maakindustrie internationaal concurreren. Geen brievenbusfirma's, maar fabrieken."

Mensen van staal

VDL heeft tientallen bedrijven in Nederland en België. Dat komt volgens Van de Leegte niet alleen voort uit pure calculatie. "Wij hebben een grote voorkeur om hier gevestigd te zijn. We zijn Nederlands en moeten goed voor onszelf zorgen. Daarnaast wilden we altijd al een gieterij hebben. Wij zijn mensen van staal, gietprocessen. Dat doet iets met ons. Bovendien heeft mijn vader bij deze gieterij 50 jaar geleden stage gelopen. Met deze overname is de cirkel rond."

Mooie romantiek, maar Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink van de FME-CWM wijst erop dat 30 procent van de in Nederland gevestigde maakindustrie in buitenlandse handen is. "Die hebben niet dat gevoel bij Nederland zoals een bedrijf als VDL dat heeft. We zullen echt moeten zorgen aantrekkelijk te blijven met goed onderwijs, digitalisering, infrastructuur en fiscale voordelen."