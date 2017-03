Tafeltennissters pas na referendum naar Turkije

De Europese tafeltennisbond (ETTU) heeft besloten het play-offduel van Nederland met Turkije in Istanbul met twee weken uit te stellen tot 25 april. Dat is ruim een week na het referendum over het vergroten van de macht van de Turkse president Erdogan. De ETTU heeft dat besloten na overleg met de nationale bonden vanwege de politieke onrust tussen Nederland en Turkije.

De Nederlandse bond deed eind maart het verzoek om de wedstrijd te verplaatsen. Bondscoach Jelena Timina had aangegeven liever niet af te reizen naar Turkije vanwege de diplomatieke crisis en de dreigende taal van president Erdogan.

Nederland en Turkije spelen een play-off om een plaats in de Championship Division, de hoogste klasse van het EK. Oranje zou oorspronkelijk op 11 april eerst de uitwedstrijd spelen, maar begint door het verzetten van de uitwedstrijd op 18 april met een thuiswedstrijd.