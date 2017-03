Dit doet het nieuws over het horrorslachthuis met onze lezers

Vraag onze lezers of ze willen reageren op een bericht over dierenleed en onze mailboxen stromen vol. De vraag was: is jouw eetgedrag veranderd door de berichtgeving over het horrorslachthuis in het Belgische Tielt?

Een kleine greep uit de reacties:

Het is om te huilen!

Het komt me de strot uit!

Dieren hoeven niet meer te lijden!

Ik kan het niet meer over m’n hart verkrijgen!

Die slachters hebben geen gevoel en geen hart!

Misselijkmakend!

Mijn vertrouwen is weg!

Maar het waren niet alleen korte berichten met uitroeptekens die mensen mailden. Zeker niet. Vaak ook lange mails, waarin ze vertelden over de voordelen die het niet eten van vlees oplevert (beter voor het milieu, bijvoorbeeld) of waarin de worsteling binnen een gezin aan bod kwam.