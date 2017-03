Wateroverlast in Leiden door springen hoofdwaterleiding

Een woordvoerder van waterleidingbedrijf Dunea zegt bij de regionale omroep het heel vervelend te vinden voor de omwonenden. "We kunnen op dit moment nog niet precies zeggen hoeveel mensen er zonder water zitten en hoe lang het precies gaat duren. Waarschijnlijk zal dat enkele uren zijn."

Deze storing is volgens haar niet bijzonder. "Het is alleen bijzonder voor de omgeving, vanwege de grote hoeveelheid water op straat. Maar onze ervaring leert dat als het lek gevonden is, het probleem ook snel verholpen wordt."