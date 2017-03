May: binnen twee jaar akkoord met EU is uitdaging

De Britse premier May noemt het een uitdaging om binnen twee jaar met de EU tot een akkoord te komen over een vertrek. Ze wil zo snel mogelijk over de ingewikkelde details van de brexit vergaderen.

May markeerde in het Britse Lagerhuis het overhandigen van de artikel 50-brief als een historisch moment en een gedenkwaardige stap.

Er moet wat haar betreft zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de rechten van burgers uit EU-landen die in Groot-Brittannië leven. Ze wil verder op hoofdlijnen een vrijhandelsakkoord sluiten met de EU. Volgens correspondent Tim de Wit wordt dat "ongelooflijk ambitieus. Velen zeggen ook dat het ingewikkeld wordt om dat in die twee jaar voor elkaar te krijgen. Ze heeft de klok tegen."

Geen vrolijke dag

EU-voorzitter Tusk zegt in een reactie dat er geen aanleiding is om te doen alsof het een vrolijke dag is. Hij zegt dat er niets te winnen is en dat de onderhandelingen meer gaan over het beperken van de schade. Hij benadrukt nogmaals dat hij de belangen van alle Europese lidstaten voorop laat staan.

Tusk verwacht dat hij een eerste voorstel voor het begin van de onderhandelingen vrijdag klaar heeft. De verwachting is dat de echte onderhandelingsgesprekken in de tweede helft van mei van start gaan.