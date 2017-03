De 'brexit-brief' is ontvangen in Brussel, wat nu?

De grote vraag is: wat moet er met deze mensen gebeuren? Het gaat één van de eerste onderwerpen worden die in de onderhandelingen worden besproken. Van beide kanten lijkt er veel goede wil om tot een oplossing te komen. Premier May heeft al gezegd dat ze de rechten van de 3 miljoen EU-burgers in Groot-Brittannië wil garanderen, op voorwaarde dat de 1,2 miljoen Britten die in de 27 overgebleven EU-landen wonen ook maar mogen blijven.

Maar tijdens de onderhandelingen kan het toch nog moeilijk worden als er over de details van zo'n deal wordt gesproken. Mag iemand die nog maar een maand in Groot-Brittannië woont na de Brexit ook blijven? Of een dag? Er moet over gesproken worden en het gaat ongetwijfeld tot discussies leiden.