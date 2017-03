Ouders van verongelukte zoon: Ruben kende geen gevaar

De 11-jarige Ruben uit Oegstgeest werd aangereden toen hij zaterdag bij een tankstation de snelweg A44 probeerde over te steken. Volgens moeder Martine en vader Aad van der Burg was Ruben, die een verstandelijke beperking had, een echt buitenkind.

"Ik hoorde dat hij in een auto op ons erf zat te spelen. Omdat ik bang was dat hij de auto zou beschadigen, ging ik hem zoeken. Op dat moment hoorde ik de sirene. Je blijft tot het laatst ontkennen dat hij het is en hoopt dat het een ander is. Maar als je dan zijn broek herkent..."

Weglopen

Door zijn handicap wilde Ruben altijd wegrennen. "Hij moet over het hek zijn gesprongen. We hebben er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Het alternatief zou zijn dat we hem moesten opsluiten of vastbinden. Dat gun je hem niet."

Aad en Martine wisten dat Ruben niet alleen naar buiten kon. "Hij kent geen gevaar. En dat is ook wel gebleken." Ruben had een ontwikkelingsleeftijd van een kind van drie jaar oud. "Hij had veel zorg nodig, kon niet praten en was niet zindelijk. Maar hij was ook een jongen die altijd lief was, nooit verdrietig en gefrustreerd."