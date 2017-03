Voor Pasen geen kabinet, misschien wel voor de zomer

Zorgvuldig

De gesprekken gingen vanmorgen echt van start, en de eerste keer duurde maar kort. Geen van de partijen kan inschatten hoe lang de onderhandelingen gaan duren. D66-leider Pechtold: "Het moet wel zorgvuldig."

Op de vraag hoe lang de partijen nodig hebben en of ze er uit komen antwoordde VVD-leider Rutte: "Er is maar een ding zeker en dat is dat we over vier jaar weer verkiezingen hebben."