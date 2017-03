Climate First: Dijksma organiseert klimaatconferentie in VS

Demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma organiseert deze zomer een klimaatconferentie in de Verenigde Staten. Het is geen plaagstoot in de richting van president Trump, zei ze in het NOS Radio 1 Journaal, maar bedoeld om met gelijkgestemden de volgende stap te zetten naar duurzame groei.

Het idee voor de conferentie, onder de naam Climate First, is vorige maand besproken in het kabinet en ook al gedeeld met EU-partners en de Amerikaanse staat Californië.

Decreet

Gisteren haalde president Trump per decreet een streep door een aantal klimaatmaatregelen van zijn voorganger Obama. Daarmee kunnen mijnwerkers weer aan de slag in kolenmijnen en krijgt de industrie minder te maken met CO2-reducerende regels. "Een onmiskenbare tegenslag", noemt Dijksma de stap van Trump. Ze vindt dat de VS, dat na China de grootste vervuiler ter wereld is, zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Maar Dijksma zegt ook dat "heel veel" Amerikaanse staten hun eigen energiebeleid willen uitstippelen; zo horen New York en Californië tot de staten die zich wél willen houden aan de klimaatafspraken van Parijs. Daar werd vorig jaar onder meer afgesproken dat de temperatuurstijging de komende jaren onder de twee graden Celsius moet blijven.