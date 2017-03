Providers VS gaan internetgeheimen van klanten verkopen

Internetproviders in de VS gaan de browse-geschiedenis en het app-gebruik van hun klanten zonder toestemming verkopen. Na de Senaat is ook het Huis van Afgevaardigden vannacht akkoord gegaan met het terugdraaien van een regel uit het Obama-tijdperk.

De Federale Communicatiecommissie (FCC) had vorig jaar bepaald dat de privégegevens alleen mogen worden verkocht met toestemming van mensen. Het ongedaan maken van deze regel ligt nu bij Donald Trump; adviseurs van de president verwachten dat hij de intrekking zal ondertekenen.

Grote gevolgen

Het was al mogelijk voor providers om deze informatie te verkopen, maar de aanpassing van de FCC vereiste dat hier expliciete toestemming van gebruikers voor nodig was. Die is nu dus van de baan.

Naast internetgeschiedenis mogen de providers ook informatie over de apps die iemand gebruikt gaan verkopen. Dit samen heeft grote gevolgen voor de tientallen miljoenen Amerikanen die veel tijd op het internet doorbrengen.

Want we doen zo goed als alles online. Van bestellingen plaatsen tot het boeken van vliegtickets. Zo kunnen providers straks zien dat je iets hebt besteld bij Amazon, vervolgens keek op een website over vliegvakanties naar Spanje en vervolgens een huurappartement in Madrid opzocht.

Concurrentie

Hierdoor worden internetproviders ook concurrenten van Google en Facebook, die op dit moment de machtigste digitale reclamebedrijven zijn. Dat was dan ook het argument van de tegenstanders van de FCC-maatregel. Die vinden dat de vrije verkoop van de gegevens de concurrentie eerlijker maakt.

Maar dat is niet terecht, zeggen critici. Alhoewel Google en Facebook heel veel over mensen weten, reikt hun macht niet zo ver als die van internetproviders. Het is bijvoorbeeld in principe mogelijk om zonder Facebook en Google te internetten, maar een internetprovider heb je altijd nodig.