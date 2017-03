Landelijke actiedag Giro555 start met 17,5 miljoen in de pot

De landelijke actiedag van Giro555 om de hongersnood in Afrika te bestrijden is vanmorgen van start gegaan met 17,5 miljoen euro in kas. Dat heeft dj Gerard Ekdom iets voor 06.00 uur op Radio 2 bekendgemaakt. De actie loopt al sinds afgelopen zaterdag.

De regering heeft twee miljoen euro gedoneerd aan de hulporganisaties die samenwerken onder de noemer Giro555. De opbrengst is bestemd voor de slachtoffers van hongersnood in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. In deze landen lijden zo'n 20 miljoen mensen ernstig voedselgebrek.