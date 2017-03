Brazilië zeker van WK na zege op Paraguay

Brazilië heeft zich als eerste land geplaatst voor het WK voetbal van 2018 in Rusland. Na de 3-0 zege op Paraguay is de voorsprong van de koploper in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep groot genoeg voor één van de vier rechtstreekse tickets.

In het stadion van Corinthians had Paraguay nooit echt een kans. Liverpool-speler Philippe Coutinho opende de score in de 34ste minuut en vlak na rust had Neymar de score al kunnen uitbreiden, nadat hij onderuit was gehaald in het zestienmetergebied, maar de aanvaller zag zijn inzet gekeerd worden.

Tien minuten later maakte Neymar zijn misser goed met een fraaie solo: 2-0. Marcelo zette in de slotfase de eindstand op het bord. Het was de achtste kwalificatiezege op rij voor Brazilië.