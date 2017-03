Schipholtunnel om veiligheid nog altijd dicht

Automobilisten die vanuit Amsterdam in zuidelijke richting via de A4 willen rijden, houden hoogstwaarschijnlijk ook vandaag nog last van de problemen met de Schipholtunnel. De tunnel zal in ieder geval niet voor de ochtendspits open gaan, omdat nog niet aan alle veiligheidseisen kan worden voldaan, meldt Rijkswaterstaat op zijn website.

Rijkswaterstaat wil zo snel mogelijk de twee rijstroken in de richting Den Haag kunnen openstellen. De vier andere blijven waarschijnlijk nog langer dicht.

Verkeersinfarct

Sinds een kleine brand maandagmiddag is de Schipholtunnel afgesloten. De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting, 70 kabels raakten beschadigd. Daardoor was er geen stroomtoevoer meer voor de verlichting, de matrixborden en de camera's die het verkeer in de tunnel in de gaten houden. Het herstel daarvan kost tijd.

De afsluiting van de tunnel leidde maandag tot een verkeersinfarct rond Amsterdam. Gisteren vielen de problemen mee. Het verkeer tussen Amsterdam en Den Haag wordt omgeleid. Automobilisten moeten rekening houden met flinke vertraging.