VN-experts dood gevonden in conflictregio Congo

In Congo zijn de lichamen van twee VN-experts uit de Verenigde Staten en Zweden en hun tolk gevonden. De drie werden al enkele weken vermist in de onrustige provincie Kasaï, waar de experts onderzoek deden naar geweld en mensenrechtenschendingen door het Congolese leger en lokale milities.

De lichamen van de drie werden maandag gevonden bij de Moyo-rivier, tussen de steden Tshimbulu en Kananga. Een chauffeur en twee motorrijders die ook meereisden, worden nog vermist.

Kamwina Nsapu

De dood van de VN'ers is bevestigd door de Verenigde Naties. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. VN-secretaris-generaal Guterres heeft een onderzoek ingesteld. Guterres zei dat de experts de dood vonden tijdens een onderzoek naar de oorzaken van conflict en geweld en dat ze zich op die manier inzetten voor de vrede.

Congo wordt al decennia geteisterd door geweld. Recent is het zeer onrustig in met name de centrale provincie Kasaï. Sinds vorig jaar levert de Kamwina Nsapu-militie strijd met veiligheidstroepen. Het conflict escaleerde toen in augustus de leider van de militie werd gedood. Bij de strijd vielen meer dan 400 doden. Meer dan 200.000 mensen zijn volgens de VN op de vlucht geslagen.

Onthoofd

De militie begon als onafhankelijkheidsbeweging, maar inmiddels is niet duidelijk welke doelen worden nagestreefd. Ook is onduidelijk wie de leiding heeft binnen Kamwina Nsapu.

Eerder deze maand onthoofdden militieleden tientallen Congolese militairen die in een hinderlaag waren gelopen.