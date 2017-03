Merendeel van de scholieren heeft geen baantje

Ruim 200.000 scholieren tussen de 15 en 20 jaar hadden in 2016 een bijbaan. Dat betekent dat ongeveer 6 op de 10 leerlingen in het voortgezet onderwijs geen baantje hebben.

Meer meisjes dan jongens hebben een bijbaantje, blijkt uit cijfers van het CBS, met name onder vwo-leerlingen. In 2008 was het aandeel jongens en meisjes met werk nog gelijk. Nu is het verschil ongeveer 3,5 procent. Ook zijn er verschillen in het soort werk. Jongens werken vaker als krantenbezorger, meisjes staan meer in winkels.