Miljoenen extra voor hongersnood Jemen en Nigeria

Het kabinet stelt 9 miljoen euro extra beschikbaar voor de hongersnood in delen van Afrika en in Jemen. Via het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties gaat er vijf miljoen euro naar Jemen en vier miljoen naar Nigeria.

Eerder had de regering 2 miljoen euro toegezegd. Dat geld wordt ingezet via de Samenwerkende Hulporganisaties en is ook bedoeld voor Zuid-Sudan en Somalië.

Giro555

Vandaag is de Nationale Actiedag van Giro555. In totaal kampen in de landen waar de actie zich op richt 20 miljoen mensen met een tekort aan eten.

Minister Ploumen voor Ontwikkelingssamenwerking schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet zich ernstig zorgen maakt over de humanitaire situatie. Ze waardeert de ruimhartige solidariteit van de Nederlandse bevolking en juicht de hulpacties toe.