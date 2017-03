Ook vrouw van Fillon formeel onderzocht voor fraude

Tegen de vrouw van de Franse presidentskandidaat François Fillon is formeel een onderzoek ingesteld. Penelope Fillon zou in acht jaar tijd ongeveer een half miljoen euro hebben verdiend als parlementair assistent van haar man, terwijl ze in werkelijkheid niet of nauwelijks werk zou hebben verricht.

De vrouw van de conservatieve presidentskandidaat wordt verdacht van medeplichtigheid aan de "wederrechtelijke toe-eigening van overheidsgeld". De bekendmaking volgt twee weken nadat tegen François Fillon formeel een onderzoek werd ingesteld. Of er daadwerkelijk een proces volgt, is nog onduidelijk.

De beschuldigingen over de illegale betalingen werden voor het eerst geuit in januari in het satirische blad Le Canard Enchainé. Voor de onthullingen werd Fillon, als kandidaat van Les Républicaines, een goede kans toegedicht om de presidentsverkiezingen dit jaar te winnen en de opvolger te worden van Hollande. Inmiddels zijn zijn kansen, afgaande op de peilingen, flink geslonken. De strijd gaat vermoedelijk tussen Marine Le Pen van Front National en de links-liberale Emmanuel Macron van En Marche.

De presidentsverkiezingen in Frankrijk worden gehouden over twee rondes, in april en mei.