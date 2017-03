Zonder Messi redt Argentinië het niet in Bolivia

Zonder de geschorste Lionel Messi is Argentinië met 2-0 onderuit gegaan in de WK-kwalificatiewedstrijd bij Bolivia. Als Colombia vannacht van Ecuador wint, zakt Argentinië naar de vierde plaats in de groep.

Dat is nog wel genoeg voor kwalificatie, want de eerste vier gaan direct naar het WK en de nummer vijf moet een play-off spelen tegen een land uit Oceanië.

Bolivia laagvlieger

Juan Carlos Arce en Marcelo Moreno bezorgden Bolivia, de nummer negen in de stand, pas de derde zege in veertien kwalificatieduels.