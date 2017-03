Nadal heeft weinig speelruimte nodig in Miami

Rafael Nadal heeft ten koste van de Fransman Nicolas Mahut de kwartfinales van het masterstoernooi van Miami bereikt. De Spanjaard was de nummer 55 van de wereld in Florida met 6-4, 7-6 (4) de baas.

In anderhalf uur tennis verscheen er maar een breakpoint op het scorebord. Dat was vroeg in de eerste set en die werd verzilverd door Nadal. In de tiebreak een 'mini-break' achter (1-2), maar hij sloeg direct terug door Mahut twee servicepunten af te snoepen.