Trump trekt 'een kaart uit het klimaat-kaartenhuis'

Volgens Meyer zijn de risico's enorm en kunnen ze onomkeerbaar zijn. "Dit besluit van vanavond raakt op de lange termijn ook het overleven van Nederland, want de zeespiegel kan in de komende eeuwen meters stijgen. Ook de droogte in Afrika zal steeds groter worden, waardoor meer mensen gaan immigreren. Alle klimaatproblematiek wordt erger op deze manier."

Maar Trumps beslissing zal niet zomaar geaccepteerd worden, zegt de klimaatadviseur. Er zijn genoeg ngo's en individuele staten die het niet met hem eens zijn en juridische hobbels opwerpen. "Een handtekening op papier is een ding, maar het allemaal ten uitvoer brengen is een tweede. Er komt nog wel een tegenbeweging. Het is niet 1, 2, 3 een gelopen race."