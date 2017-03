Formatie dag 13: Schippers aangewezen als informateur

Met hoeveel vertrouwen beginnen VVD, CDA, D66 en GroenLinks morgen aan de onderhandelingen? Vandaag bleek nog eens dat de verschillen groot zijn, in een Kamerdebat over de verkiezingsuitslag.

Wilders zegt nog steeds boos te zijn dat zijn PVV niet aan de onderhandelingstafel zit. Hij noemt het niet te geloven dat VVD en CDA niet meer met hem willen regeren. "Het lijkt wel een kleuterklas, waar meneer Buma zegt: ik ben door u gepest, dus wil ik niet meer met u spelen."

VVD-leider Rutte en CDA-leider Buma leggen uit waarom samen regeren er echt niet meer in zit. Zo zegt Rutte het onvergeeflijk te vinden dat de PVV-leider eind 2012 vervroegde verkiezingen heeft veroorzaakt door zijn steun aan het eerste kabinet-Rutte 1 in te trekken, terwijl Nederland nog in een economische crisis zat.

Vertrouwen

Verder is Edith Schippers vandaag als informateur aangewezen. Ze gaat nu "met vertrouwen" aan de slag om een regering te vormen met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Volgens haar zijn deze partijen "zeer serieus" over de onderhandelingen en heeft zij "vertrouwen in hun inzet". Maar vooralsnog is alleen D66-leider Pechtold uitgesproken enthousiast over deze coalitie.

De vier beoogde coalitiepartners schuiven morgenochtend aan bij Schippers in de Tweede Kamer. Rutte neemt VVD-fractievoorzitter Zijlstra mee, Buma komt met CDA-Kamerlid Heerma, Pechtold met D66-Kamerlid Koolmees en Klaver met GroenLinks-Kamerlid Buitenweg.

De koning ontving vandaag op Paleis Noordeinde Tweede Kamervoorzitter Arib. Zij worden allebei op de hoogte gehouden van het verloop van de onderhandelingen. Morgen ontvangt de koning Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol en de vicepresident van de Raad van State, Donner.

Op grond van de artikelen 43 en 49 van de Grondwet benoemt en beëdigt de koning aan het einde van de formatie de nieuwe ministers en staatssecretarissen.