Seedorf krijgt eindelijk staande ovatie en wordt bondsridder

Capello was in een gesprek met NOS Langs de Lijn lovend over Seedorf. "Hij was heel belangrijk voor me als speler. Ik heb 'm van Sampdoria naar Real Madrid gehaald en daar wonnen we de titel. Een jaar later was ik al weg, maar toen wonnen ze ook nog de Champions League."

"Hij is een van de grootste spelers uit de geschiedenis van het Nederlandse voetbal", aldus de Italiaan.