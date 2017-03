Oostenrijk verbiedt gezichtsbedekkende kleding in het openbaar

Verschillende Europese landen kennen al een boerkaverbod. In België, Frankrijk en Bulgarije geldt een algeheel boerkaverbod in het openbaar. Zwitserland kent alleen in het zuidelijke kanton Ticino een boerkaverbod.

In Nederland is gezichtsbedekkende kleding niet toegestaan in openbare instellingen. Een algeheel verbod is er nog niet.