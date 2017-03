EK-stadion Brussel steeds verder weg

Het heeft er steeds meer de schijn van dat er tijdens het EK van 2020 niet gevoetbald gaat worden in Brussel. De voorgenomen bouw van het Eurostadion in de Belgische hoofdstad heeft met de ene na de andere tegenslag te kampen. De laatste is de weigering van de Vlaamse minister Ben Weyts van Openbare Werken om het voor de bouw noodzakelijke grondgebied te verkopen.

Maandag wees de gemeente Grimbergen al de bouwvergunningsaanvraag van projectontwikkelaar Ghelamco af. Dat was het gevolg van een negatief advies over de consequenties voor het verkeer en de ruimtelijke ordening. Ook zou er te veel kantoorruimte in het stadion komen.

Vorige maand liet de Brusselse club Anderlecht weten niet de vaste bespeler van het Eurostadion te willen worden.