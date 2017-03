Gedragsonderzoek naar ex-PVV'er Michael Heemels

Er komt een onderzoek naar de toerekeningsvatbaarheid van ex-PVV'er Michael Heemels. Dat heeft de rechter besloten tijdens een regiezitting in Maastricht. Heemels staat terecht omdat hij geld uit de partijkas heeft gestolen.

Hij was fractievoorzitter van de PVV in de Provinciale Staten van Limburg en daarnaast woordvoerder van Geert Wilders. Volgens de PVV verduisterde hij tussen 2012 en 2016 ruim 175.000 euro. Heemels ontkent niet dat hij geld achterover drukte, maar hij zegt dat het zo'n 140.000 euro was. Die had hij nodig om zijn drank- en drugsverslaving te betalen, beweert hij zelf.

Extra onderzoek

Zijn advocaat wilde dat er een onderzoek door een psycholoog of psychiater zou komen, omdat er een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor Heemels dreigt, schrijft 1Limburg.

De officier van justitie vindt het onderzoek niet nodig. Die vindt dat de ex-PVV'er heel geraffineerd en manipulatief te werk ging.

Gevangenisstraf

Van het geld kocht Heemels ook zaken als concertkaartjes en hotelovernachtingen, die niet direct bij een verslaving horen, vertelde de fraude-officier. Het OM zal bij de inhoudelijke behandeling op 4 juli een onvoorwaardelijke straf eisen.