Bouwsector: 7 miljard nodig voor onderhoud en duurzame nieuwbouw

In Nederland is grootschalig onderhoud nodig aan bruggen, sluizen, riolen, scholen en woningen. Daarnaast moeten de komende jaren 100.000 nieuwe woningen per jaar worden aangepakt om ze duurzamer te maken.

In 2050 moeten alle woningen in Nederland zelf hun energie opwekken. Voor onderhoud, aanpassingen en nieuwbouw is de komende vier jaar 7 miljard euro nodig. Dat levert 50.000 banen op.

Dat staat in de Bouwagenda, een rapport van de bouwsector in samenwerking met kennisinstellingen en de overheid. "We hebben in Nederland een prachtige infrastructuur maar veel zaken lopen richting het einde van hun technische levensduur", zegt Ben Spiering, programmadirecteur van de Bouwagenda. "En we willen daarbij niet alleen onderhoud plegen, maar de slag maken naar een duurzame infrastructuur. Ook om bij te dragen aan de klimaatdoelen van het akkoord van Parijs."

De regering heeft de sector vorig jaar gevraagd deze inventarisatie te maken. "We hebben becijferd dat je met een extra investering van 7 miljard euro in de periode 2018 - 2021 een flinke slag kunt maken in Nederland", zegt Spiering. Dat is de regeerperiode van een nieuw kabinet. Volgens Spiering is dat toevallig, maar komt het rapport nu wel op een goed moment.