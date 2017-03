Arrestaties voor 'vergismoord' op dj Djordy

De politie in Amsterdam heeft vijf mensen opgepakt in verband met de moord op dj Djordy Latumahina. Hij werd in oktober doodgeschoten in een parkeergarage in Amsterdam.

De politie zegt dat de moord een vergissing was. Dat werd al vermoed en is nu door het onderzoek bevestigd. Dj Djordy was niet het doelwit, hij werd aangezien voor iemand anders. De 31-jarige Latumahina reed in zijn zwarte Mini Cooper in een parkeergarage onder een appartementencomplex in Amsterdam-West toen hij onder vuur werd genomen. Hij overleed ter plekke, zijn vriendin die naast hem zat, raakte zwaargewond. Hun dochtertje van 2 bleef ongedeerd.

Twee schutters

Volgens De Telegraaf reden dj Djordy en zijn vriendin in een vergelijkbare zwarte Mini als die van een bewoner van het complex, die contacten had in het criminele circuit. De vriendin van deze man zou bovendien een beetje lijken op de vriendin van Latumahina.

De vijf verdachten, tussen de 25 en 50 jaar, zijn vanochtend vroeg opgepakt in de regio Amsterdam. Ze zitten in beperking, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

De politie wil verder niets kwijt over de zaak, waaraan vanavond aandacht wordt besteed in Opsporing Verzocht. Er zullen beelden worden getoond van de twee schutters en de bestuurder van de vluchtauto.