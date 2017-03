Japans hof: kernreactoren mogen toch aan

Twee Japanse kernreactoren die op last van de rechter vorig jaar werden stilgelegd, mogen toch weer aan. Een gerechtshof heeft het besluit van een lagere rechter teruggedraaid.

Het gaat om reactoren op het complex Takahama, in het westen van het land. Na de kernramp in Fukushima in 2011 werden ze om veiligheidsredenen gesloten, net als de 46 andere kernreactoren in Japan.

Omdat de maatregel grote gevolgen had voor de economie, begon premier Abe in 2015 met de geleidelijke heropening van de kerncentrales in Japan. Dit stuit echter op veel verzet van omwonenden.

In het geval van Takahama 3 en 4 kregen omwonenden vorig jaar gelijk van de rechter. De twee reactoren moesten weer dicht, onder meer omdat de evacuatieplannen niet in orde zouden zijn.

Beroep

Een gerechtshof in Osaka heeft het hoger beroep van exploitant Kansai nu gehonoreerd. Dat betekent overigens niet dat de twee reactoren per direct weer opengaan. Op het Takahama-terrein waaide onlangs een kraanwagen om tegen een gebouw, en het veiligheidsonderzoek daarnaar is nog niet afgerond.

De uitspraak van het hof is een meevaller voor premier Abe. Zijn plan is om zo veel mogelijk kernreactoren snel weer op te starten, maar mede door gerechtelijke procedures zijn er op dit moment maar drie open.