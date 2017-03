Gevonden botten in Zuid-Koreaanse veerboot zijn van dieren

De botten die zijn gevonden in het wrak van de Zuid-Koreaanse veerboot Sewol zijn van dieren. Eerder werd gedacht dat het mogelijk ging om resten van een of meer slachtoffers van de ramp in 2014. Maar na onderzoek blijkt dat niet het geval. De veerboot werd afgelopen weekend boven water getakeld.

Toen de veerboot drie jaar geleden zonk, waren er 476 mensen aan boord, 304 van hen kwamen om het leven. Van negen slachtoffers is het lichaam nog niet geborgen. Een aantal nabestaanden hopen dat de resten van hun familieleden nog worden gevonden.

Het wrak wordt nu naar de haven van Mokpo gebracht door een vrachtschip. Als het daar is aangekomen, wordt het schoongemaakt. Daarna wordt verder gezocht naar de negen vermisten. Ook wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de ramp.

Scholieren

De Sewol kapseisde op 16 april 2014. Aan boord waren vooral scholieren op schoolreis. Het ongeluk leidde in Zuid-Korea tot veel discussie over de veiligheidsmaatregelen aan boord.

Er was ook veel woede over de kapitein, die het schip verliet terwijl mensen aan boord te horen kregen dat ze in hun hut moesten blijven. De kapitein werd later veroordeeld wegens moord en nalatigheid. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf opgelegd.