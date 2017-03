Ronaldo voor het eerst bestbetaalde voetballer ter wereld

Cristiano Ronaldo staat voor het eerst in negentien edities van het tijdschrift France Football op de eerste plaats van de lijst bestbetaalde voetballers. De aanvaller van Real Madrid is Lionel Messi van FC Barcelona ruimschoots voorbij. Messi, die vorig jaar nog de lijst aanvoerde, is nu tweede en ziet teamgenoot Neymar op de derde plaats staan.

De bedragen worden berekend op basis van de bruto salarissen, bonussen en reclame-inkomsten in het seizoen 2016/17. De topdrie verdient dit seizoen gezamenlijk €219.500.000. Dat was nog nooit zo veel.

Ronaldo is ten opzichte van vorig jaar het meest gestegen. De Portugees is er maar liefst 20 miljoen euro op vooruitgegaan: van €67,5 miljoen naar €87,5 miljoen. Messi, vorig jaar nog met een jaarinkomen van €74 miljoen, steeg naar 76,5 miljoen euro. Neymar zit daar ruim 20 miljoen euro onder (€55,5 miljoen), maar ontvangt wel 12 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Gareth Bale staat vierde (€41 miljoen) en de nummer vijf in de lijst is Ezequiel Lavezzi, die uitkomt voor Hebei Fortune in de Chinese Super League. Het is voor het eerst dat een speler uit de Chinese competitie zo hoog staat in de lijst. De Argentijn strijkt jaarlijks €28,5 miljoen op.