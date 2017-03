Verwachte verkeersdrukte rond Schiphol blijft uit

De grote verkeersdrukte die vanmorgen werd verwacht rond Schiphol is uitgebleven. Er waren volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) wel een paar files, maar van een verkeersinfarct was geen sprake. Het advies blijft wel om niet de A4 van Amsterdam naar Schiphol/Den Haag te nemen.

De Schipholtunnel werd gisteren gesloten na een brand, waarschijnlijk door kortsluiting. Tientallen kabels raakten beschadigd. De afsluiting leidde tot een verkeersinfarct rond Amsterdam. Omdat het Rijkswaterstaat niet gelukt is de tunnel weer voor de ochtendspits open te krijgen, werd gevreesd dat ook de ochtendspits enorm druk zou worden.

Rijkswaterstaat hoopt dat twee rijstroken richting Den Haag in de loop van de ochtend open kunnen. Wanneer de tunnel weer geheel opengaat is nog niet te zeggen. Dat kan alleen als het echt weer veilig is voor weggebruikers; de regels voor tunnels zijn zeer streng. Waarschijnlijk heeft het verkeer er ook morgen nog last van.