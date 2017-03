Tovenaar gezocht om veelkoppig monster bij KNVB te bestrijden

Volgens Wijffels zijn ook de clubs mede-verantwoordelijk voor de chaos bij de bond. "De KNVB had al een directeur kunnen hebben", zegt hij, daarmee wijzend op de voorgenomen benoeming van Gijs de Jong, die door de clubs is opgeschort nadat zij het vertrouwen in de rvc hebben opgezegd. "En er had ook al een nieuwe raad van commissarissen kunnen zijn, maar daar deed Ajax dan weer moeilijk over."

Ajax keerde zich tegen het voorstel om PSV-directeur Toon Gebrands op te nemen in de rvc, met als gevolg dat er nog altijd geen nieuwe raad van commissarissen is geïnstaleerd.

Als hij kon toveren...

Maar, nieuwe rvc of niet, Oranje zit in de problemen. Het vlaggenschip van het Nederlandse voetbal is zelfs de kleine wateren niet meer de baas en mist een kapitein. Iemand die op korte termijn het tij kan keren en alsnog zorgt voor plaatsing voor het WK volgend jaar zomer.

Wijffels is duidelijk: "Dan heb je een soort tovenaar nodig. Ik ken hem niet in de voetballerij."