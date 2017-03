Verkiezingen Curaçao gaan door, bepaalt gouverneur

De gouverneur van Curaçao werkt niet mee aan het plan van de nieuwe interim-regering om de verkiezingen tegen te houden of uit te stellen. Die zijn uitgeschreven voor 28 april.

Vanaf haar aantreden afgelopen vrijdag liet interim-premier Gilmar 'Pik' Pisas weten die te willen schrappen. Diezelfde dag kondigde de kersverse premier een gang naar het Europese Hof in Straatsburg aan. Die zou moeten oordelen of het uitroepen van nieuwe verkiezingen wel legitiem was.

Na de val van het kabinet-Koeiman op 12 februari tekende de gouverneur voor ontbinding van het parlement. Volgens de interim-regering had die dat nooit mogen doen. Er was namelijk, met steun van weggelopen parlementariërs, een nieuwe meerderheid ontstaan.

Die wilde onder leiding van ex-premier Schotte het stokje overnemen zonder nieuwe verkiezingen. Maar Koeiman was al bij de gouverneur langsgeweest en had het parlement ontbonden.

Troef

Een tweede poging leek meer kans van slagen te hebben. Verantwoordelijk minister Roberto Ribeiro trok maandag het mandaat van de Kiesraad in via een ministeriële beschikking. Daardoor zou de regering een Kiesraad kunnen benoemen met eigen mensen en zo de verkiezingen op de lange baan schuiven.

De laatste troef was een nieuwe wet, die het oude landsbesluit om de Staten te ontbinden zou vernietigen. Maar daar steekt de gouverneur nu een stokje voor. In een verklaring laat zij weten dat vrije verkiezingen een voorwaarde zijn voor de democratische rechtsstaat. De poging van de regering-Pisas moet gezien worden als strijdig met het Statuut, de grondwet van het Koninkrijk. Ze heeft de wet inmiddels voor vernietiging voorgedragen aan de Koninkrijksregering in Den Haag.