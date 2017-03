Schipholtunnel mogelijk toch deels open voor ochtendspits

Rijkswaterstaat probeert nog voor de ochtendspits de Schipholtunnel richting Den Haag weer deels open te krijgen. Twee van de zes rijstroken kunnen dan mogelijk worden gebruikt.

Rijkwaterstaat raadt automobilisten tegelijkertijd af om via de A4 van Amsterdam naar Schiphol/Den Haag te rijden. De tunnel in omgekeerde richting is gewoon open.

De Schipholtunnel in de richting van Den Haag moest maandagmiddag dicht vanwege een brandje, vermoedelijk door kortsluiting. Tientallen kabels raakten beschadigd, waardoor de tunnel niet meer veilig was. De stroomtoevoer voor de verlichting, matrixborden en camera's die het verkeer monitoren was uitgevallen. Elektronisch verkeerstoezicht is wettelijk vereist voor het openen van een tunnel voor verkeer.

De afsluiting leidde tot een verkeersinfarct op de wegen rond Amsterdam.

Schiphol adviseert reizigers voor morgen de trein te nemen en eerder weg te gaan.