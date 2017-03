Federer is ook in Miami een dominante factor

Roger Federer is hard op weg zijn succes in Indian Wells op het masterstoernooi van Miami te herhalen. De Zwitser versloeg in de derde ronde met opvallend gemak Juan Martin del Potro met 6-3, 6-4.

De Argentijn won drie van de laatste vijf duels met Federer, al dateerden die zeges uit 2012 (2x) en 2013. Op Key Biscayne had Federer weinig te duchten van Del Potro, die in de vorige ronde Robin Haase had verslagen.

Del Potro vocht bij een 5-3 achterstand in de eerste set terug en kreeg vier breekpunten. Federer hield echter stand, mede door een aantal fraaie forehandwinners. Op zijn eerste setpunt sloeg de Zwitser toe.

Achtste zege op rij

Ook in de tweede set bleef Federer de betere speler en trok hij de partij met een lovegame naar zich toe. De tweevoudig winnaar in Miami is nu acht wedstrijden op rij ongeslagen op de ATP Tour en verloor bovendien geen set. Hij treft nu de Spanjaard Roberto Bautista Agut.