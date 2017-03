Medewerkster GroenLinks Hilversum duikt onder na tweet Geert Wilders

Een medewerkster van de GroenLinks-fractie in Hilversum is ondergedoken omdat ze wordt bedreigd. Zelf zegt ze op de Vara-website Joop.nl dat de bedreigingen van aanhangers van Thierry Baudet en Geert Wilders afkomstig zijn. Ze begonnen nadat zij een stuk had gepubliceerd waarin ze Baudet een Wilders in schaapskleren had genoemd.

"Ik krijg bedreigingen op m’n werk, m’n familie, ze weten ongeveer waar ik woon", zegt Anne Fleur Dekker (22) op Joop.nl. "Ik ben actief in de gemeenteraad, die is extreem benaderd. GroenLinks, de partij waar ik actief voor ben is benaderd. Er zijn mensen letterlijk naar me op zoek daar bij het partijbureau en ik zit op het moment ondergedoken, omdat ik van de politie niet in mijn woonplaats mag komen."

De Hilversumse GroenLinks-fractie en het landelijke partijbestuur bevestigen dat Dekker is ondergedoken. De politie Midden-Nederland kon vanavond niet bevestigen dat dit op advies van de politie is gebeurd.