Koning zegt 'nunca más' over dictatuur in Argentinië

De Argentijnse president Macri is vandaag en morgen in Nederland voor een staatsbezoek. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvingen hem vanochtend in het Paleis op de Dam, daarna gingen ze naar het Anne Frank Huis en vanavond waren zij samen bij het staatsbanket.

'Nunca más' is de titel van een rapport van de commissie die in de jaren na de Argentijnse terreur (1976-1983) onderzoek deed naar de gewelddaden en de vermiste personen. De uitdrukking werd ook in de processen tegen de leden van de junta vaak gebruikt.