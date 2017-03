Formatie dag 12: Schippers voorgedragen als informateur

Verkenner Schippers (VVD) heeft haar verslag uitgebracht aan de Tweede Kamer. Zoals verwacht adviseert ze een VVD-informateur te laten onderzoeken of een stabiel kabinet kan worden gevormd van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Alle vier die partijen hebben Schippers zelf als informateur genoemd, dus het staat wel vast dat de Kamer haar inderdaad zal benoemen.

In haar verslag beschrijft Schippers stap voor stap wie ze vorige week heeft ontvangen en wat de precieze adviezen waren. Ze benadrukt dat op basis van de verkiezingsuitslag van 15 maart geen coalitie van minder dan vier partijen mogelijk is die in beide Kamers een meerderheid heeft.

Schippers concludeert dat nu een coalitie moet worden onderzocht van de grootste partij (VVD) en de drie grootste winnaars (CDA, D66 en GroenLinks). Die partijen "willen verantwoordelijkheid nemen voor een onderzoek naar de overbrugging van inhoudelijke verschillen".

De meeste partijen vinden dat het kabinet moet kunnen rekenen op een meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. De nu voorgestelde combinatie voldoet aan dat criterium.

Kamerdebat

De Tweede Kamer houdt morgen een debat over de voortgang van de formatie. Daarin zal Schippers dus worden aangewezen als informateur. Het is de tweede keer dat de Kamer de regie in handen heeft en zelf een informateur benoemt. Voor 2012 was dat de taak van de koningin.

Na het debat van morgen zullen de onderhandelingen tussen de vier fracties beginnen. Alle partijen vaardigen twee onderhandelaars af. Behalve de fractievoorzitters Rutte, Buma, Pechtold en Klaver zijn dat Zijlstra (VVD), Heerma (CDA), Koolmees (D66) en Buitenweg (GroenLinks).

De algemene verwachting is dat de formatie niet snel klaar zal zijn. De gemiddelde duur van kabinetsformaties na verkiezingen is na de Tweede Wereldoorlog zo'n drie maanden.