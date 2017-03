'Toerisme Curaçao heeft last van jonge schoolverlaters'

Toeristen op Curaçao krijgen steeds vaker te maken met gewelddadige berovingen. In de eerste drie maanden van het jaar waren er vijftien incidenten. "En dat is veel te veel", zegt Humprey Josepha. Hij is de baas van Politur, een speciale politiedienst die zich richt op hulpverlening aan toeristen.

"Een Duits toeristenechtpaar werd bij de kerk van Westpunt door een overvaller met een machete verwond. Bij natuurpark Shete Boka zijn een Belgisch stel en een onbekend aantal anderen onder bedreiging van een wapen beroofd. Het gaat vaak om jonge gastjes tussen de 14 en 16 jaar oud", zegt Josepha.

Wapens, messen en machetes

Het zijn vaak jongens die niet meer naar school gaan, uit eenoudergezinnen, vertelt Josepha. "Ze rijden de baaitjes af op zoek naar buit, die vaak ook te gemakkelijk in de auto wordt achtergelaten. Maar de laatste incidenten waren ook met wapens, messen en machetes. Bij de arrestatie van die jongens zat er een die net uit de SDKK-gevangenis kwam. Daar leer je dat soort dingen.”

Volgens Josepha wordt het tijd dat het eiland hier openlijk over praat. "Toerisme is belangrijk voor Curaçao, maar met doodzwijgen los je niets op." Daarom heeft het eiland een speciaal foldertje gemaakt voor toeristen om ze informatie te geven over preventie. "Toen we laatst een incident hadden bij een hotel, zei de medewerker dat ze van haar baas die folders onder de balie moest leggen. De toeristen zouden anders maar denken dat het hier onveilig is."