Verruimde aanklacht tegen Vilhena

Feyenoord moet vrezen voor een zware straf voor Tonny Vilhena, die in de eredivisiewedstrijd tegen Sparta Mathias Pogba een elleboogstoot zou hebben gegeven. De aanklager betaald voetbal heeft de aanklacht tegen de middenvelder namelijk verruimd.

Waar in de aanklacht tegen Vilhena eerst alleen werd gesproken van het uitdelen van een elleboogstoot, is daar nu door de aanklager het slaan van een tegenstander aan toegevoegd. Woensdag wordt de beroepszaak behandeld in Zeist.

De aanklager wil Vilhena voor vier duels schorsen, waarvan een voorwaardelijk. Vilhena ontkende tijdens de arbitragezaak op zijn beurt dat er van enige opzet sprake was. "Het was geen elleboogstoot. Ik sprong. Ik heb Pogba niet gezien. Ik voelde wel iets aan mijn arm." De advocaat van Feyenoord eist vrijspraak.