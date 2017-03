Capello en Van Gaal aanwezig bij afscheid Seedorf

Fabio Capello en Louis van Gaal zijn dinsdagavond aanwezig bij het afscheid van Clarence Seedorf als international. De coaches wonen in Amsterdam op uitnodiging van de oud-voetballer de oefenwedstrijd Nederland-Italië bij.

Van Gaal liet Seedorf in 1992 op zestienjarige leeftijd debuteren bij Ajax. In 1995 stond Seedorf in de basis toen Ajax onder leiding van Van Gaal in de finale van de Champions League AC Milan versloeg. De twee kwamen elkaar ook tegen bij het Nederlands elftal. Seedorf en Capello werkten in het seizoen 2006/2007 samen bij Real Madrid.

Twee weken geleden besloot de KNVB om Seedorf negen jaar na zijn laatste interland alsnog een officieel afscheid te geven. De 87-voudig international speelde op 26 maart 2008 zijn laatste interland. Dat was een invalbeurt in en tegen Oostenrijk (4-3 zege voor Oranje).