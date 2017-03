Gestrande reizigers A4 'maken er maar iets gezelligs van'

"Ik sta al 2 uur en 20 minuten stil", vertelt Patrick op de Facebookpagina van de NOS. De Schipholtunnel in de A4 is dicht en daardoor is er een verkeersinfarct in Amsterdam en omstreken ontstaan. Auto's rijden heel langzaam of staan helemaal stil. Patrick is ook gestrand en wat hij mee had om te eten en te drinken is inmiddels op.

Ook Mariëlle staat vast en ze is niet alleen. "Ik en mijn medereizigers in de bus 346 richting Haarlem staan al vanaf 15.40 uur vast. We maken er gezamenlijk maar iets gezelligs van. Hopen dat wij binnen nu en een half uur in Haarlem zijn."

Op beelden op Twitter is te zien hoe langzaam de auto's rijden op de A4. Sommigen staan ook helemaal stil. Ruud kan tenminste nog een beetje rijden.