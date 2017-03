Opnieuw 15 jaar geëist voor doden en in stukken zagen echtgenote

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep vijftien jaar cel geëist tegen een man die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw en het in stukken zagen en verstoppen van haar lichaam. Stoffelijke resten van de vrouw werden op verschillende plekken in het water in Weteringbrug (Noord-Holland) teruggevonden.

Volgens het OM heeft de man (49) zijn 32-jarige vrouw in 2013 gedood in hun huis in Alphen aan den Rijn. Hij lag met haar in scheiding, schrijft Omroep West.

De Alphenaar is al in 2014 door de rechtbank veroordeeld tot vijftien jaar cel. De man ging tegen deze uitspraak in hoger beroep.

Gevochten

Hij heeft toegegeven dat hij het lichaam van de vrouw in stukken heeft gezaagd en daarna heeft weggemaakt, maar hij ontkent haar te hebben gedood. Volgens hem hadden ze ruzie en is er gevochten. De man zegt dat hij haar de volgende dag dood in de woning vond.

Volgens het OM staat vast dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen en blijkt nergens uit dat er iemand anders in de woning is geweest.